«لا حجر على رأي تحت القبة».. تعرف على أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب خلال الجلسات العامة

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أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على أنه لا حجر على أي رأى يقال تحت القبة.

وأشار- خلال جلسات المجلس التي عقدت على مدار 3 أيام من الأحد إلى الثلاثاء الماضى- إلى أنه حريص على تفعل الاداوات لا رقابية للمجلس.

وجاءت أبرز تصريحات «جبالى »خلال الجلسة كالتالي:

مجلس النواب حريص على تفعيل جميع أدوات الرقابة البرلمانية وفقا للدستور واللائحة، وحريص أيضاً على إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بكل الحرية في إطار احترام الرأي الآخر.

لا حجر على رأى داخل الجلسة ما دام يُطرح في إطار لائحي، ونلتزم بالعدالة المطلقة والديمقراطية في إدارة الجلسات حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة.

العلاقة بين مجلس النواب والحكومة علاقة تكاملية تتسم بالتعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن، ومضابط الجلسات تؤكد الحضور المنتظم للحكومة في جلسات المجلس العامة خلال الفصل التشريعي الحالي.

مشروع قانون المالية الموحد في غاية الأهمية لارتباطه بموازنة الدولة وحساباتها الحكومية، وسيتم مناقشته بتأنٍ تام وبحضور الوزراء المعنيين.