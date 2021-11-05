وزارة الثقافة الأردنية تكرم محمد صبحي

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يُكرم الفنان محمد صبحي بالمملكة الأردنية يوم 14 من الشهر الحالي عن مجمل مساهماته في الأعمال الفنية والوطنية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، والذي يصادف أيضا ذكري ميلاد الملك الراحل الحسين بن طلال، وذلك خلال احتفال ضخم على مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية تقيمه وزارة الثقافة الأردنية بقيادة الوزيرة هيفاء النجار.

كما ستتوجه الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتوقع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الثقافي بين مصر والأردن، وتمثيل مصر في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة والذى يقام تحت رعاية الملك عبدالله الثانى ويشارك فيه أوركسترا القاهرة السيمفوني مع اوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى والمغنية الشابة غادة عباسى بقيادة الموسيقار الأردني الدكتور هيثم سكرية وذلك خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.