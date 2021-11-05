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تنبيه لـ "الأرصاد": رياح وسحب رعدية وتدنٍ في الرؤية على جازان وعسير

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تنبيه لـ "الأرصاد": رياح وسحب رعدية وتدنٍ في الرؤية على جازان وعسير تنبيه لـ "الأرصاد": رياح وسحب رعدية وتدنٍ في الرؤية على جازان وعسير
الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً

تنبيه لـ

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وظهران الجنوب، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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