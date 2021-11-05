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أبو الغيط يجدد تأييد الجامعة العربية لمصر والسودان في أزمة سد النهضة
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:48 مساءً
أردوغان يعلن تحويل المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:48 مساءً
ترامب يدافع عن هتافات أنصاره المطالبة بإعدام نائبه خلال اقتحام الكونجرس
-
الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:47 مساءً
وزير الخارجية الأمريكي : قلقون من تطورات الأوضاع في إثيوبيا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:47 مساءً
أسوان يفوز على شباب طامية ويواصل صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:47 مساءً
بعد قرار منعه من الغناء.. عمر كمال يوجه رسالة إلى حسن شاكوش : «هتكسر الدنيا»
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:47 مساءً
الصفدي : عانينا بشدة من الأزمة السورية
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:42 مساءً
المملكة ترحب بإدراج مجلس الأمن 3 من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:41 مساءً
إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:39 مساءً
"الخارجية" ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات
-
الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:39 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
رمايات قتالية من منظومات "بوك" و"تور" و إس-300
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 05 نوفمبر 2021 01:04 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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