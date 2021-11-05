كيف يكون عقاب الآباء للأبناء؟.. استشاري علاقات أسرية يُجيب

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قال الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، إن انفعال الآباء على الأبناء وقت الغضب غير مستحب خاصة أنه قد يؤثر بالسلب على الأب نفسه ويعرضه لمشاكل صحية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أنه يجب إظهار الحزم والجدية بدون وجود انفعالات داخلية لدى الآباء، والضرب ليس من الطرق التربوية الصحيحة.

وتابع علام، أن الأطفال في سن مبكرة لا يفهمون جيدا أهمية المذاكرة حتى المرحلة الابتدائية، موضحا أن عقاب الأباء للأبناء يتم من خلال حرمانهم من الأشياء التي يحبوها وحرمانهم من ساعات اللعب المخصصة لهم أو سحب الهاتف المحمول منهم وعدم الذهاب بهم إلى أماكن ترفيهية كان من المفترض أن يذهبوا إليها.