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لمخالفة الأسعار المقررة.. «السياحة» تحرر محاضر لـ 13 محلا وكافتيريا في الإسكندرية

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لمخالفة الأسعار المقررة.. «السياحة» تحرر محاضر لـ 13 محلا وكافتيريا في الإسكندرية لمخالفة الأسعار المقررة.. «السياحة» تحرر محاضر لـ 13 محلا وكافتيريا في الإسكندرية

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شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة مكبرة على الكافيتريات والمطاعم والمحال العامة، للتأكد من التراخيص والتزامها بالبيع وفق قوائم الأسعار المعتمدة.

ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن الحملة استهدفت 31 منشأة غذائية «مطاعم، كافيتريات، محال» بأحياء العجمي والجمرك والمنتزه أول.

وأضاف "رشاد"، في بيان له، اليوم الجمعة، إن الحملة أسفرت عن ضبط 13 كافيتريا ومحل مخالف، مشيرا إلى أن المخالفات تتنوع بين إدارة منشأة دون ترخيص والبيع بأسعار غير معتمدة.

وأوضح، أنه تم تحرير محاضر بالمخالفات وإبلاغ الأحياء لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا استمرار الحملات لتحقيق انضباط الأسعار ومنع ابتزاز واستغلال للمواطنين.

وطالب رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية المواطنين بالإبلاغ عن أي منشأة تقوم بالبيع بأزيد من الأسعار المقررة على خطوط الشكاوي والصفحة الرسمية للإدارة.

خالفت الاسعار المقررة.. السياحة" تحرر محاضر لـ 13 محل وكافتيريا في الإسكندرية- صور
خالفت الاسعار المقررة.. السياحة" تحرر محاضر لـ 13 محل وكافتيريا في الإسكندرية- صور
خالفت الاسعار المقررة.. السياحة" تحرر محاضر لـ 13 محل وكافتيريا في الإسكندرية- صور
خالفت الاسعار المقررة.. السياحة" تحرر محاضر لـ 13 محل وكافتيريا في الإسكندرية- صور
خالفت الاسعار المقررة.. السياحة" تحرر محاضر لـ 13 محل وكافتيريا في الإسكندرية- صور
خالفت الاسعار المقررة.. السياحة" تحرر محاضر لـ 13 محل وكافتيريا في الإسكندرية- صور

المصرى اليوم

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