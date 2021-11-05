ولى عهد ابو ظبى يزور الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 دبى

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استقبل الجناح المصرى المشارك بفعاليات معرض اكسبو 2020 دبى ، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذى تفقد المعروضات ومحتويات الجناح والتي تضمنت التابوت الفرعوني والمستنسخات الاثرية والشاشات التفاعلية .

وقد عبر سمو الشيخ محمد بن زايد خلال جولته بالجناح عن اعجابه بالمعروضات الاثرية وفكرة الجناح والتى تجمع بين اصالة التاريخ المصرى والرؤية الجديدة للدولة المصرية .

كان في استقبال ولى عهد ابو ظبى السفير اشرف الديب القنصل العام لمصر بدبي والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي .

وتأتى هذه الزيارة فى اطار الزيارات المكثفة التى قام بها عدد من كبار المسئولين بدولة الامارات العربية المتحدة للجناح المصرى باكسبو 2020 بدبى ، وهو الامر الذى يعكس عمق وخصوصية العلاقات المشتركة التى تربط قيادة وشعبا البلدين الشقيقين .