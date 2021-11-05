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التخويف بالأب.. هل ينفع في تربية الأبناء؟ استشاري علاقات أسرية يجيب

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التخويف بالأب.. هل ينفع في تربية الأبناء؟ استشاري علاقات أسرية يجيب التخويف بالأب.. هل ينفع في تربية الأبناء؟ استشاري علاقات أسرية يجيب

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قال الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، إنه لا توجد مشكلة في تخويف الأم للأبناء بعقاب الأب ، ولكن على الجانب الأخر يجب أن يكون الأب في أوقات أخرى مبتسما ويقوم بدوره التربوي مع الأبناء.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أمس الجمعة، أن الأم يجب أن تكون لها نفس الهيبة مثل الأب أيضا.

ونصح استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، الآباء بعدم «الزعيق» طوال الوقت ولكن بحدود كما أن الصراخ الدائم يؤدي إلى ظهور جيل من الأبناء المتوترين عصبيا، كما أن الضرب المبرح ممنوع.

المصرى اليوم

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