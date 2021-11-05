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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية بالشرقية

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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية بالشرقية إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية بالشرقية

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية على طريق السلطان حسن أبوكبير بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوكبير المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية على طريق السلطان حسن أبوكبير، والذي أسفر عن إصابة ٤ أشخاص بإصابات متنوعة .

جري نقل المصابين إلى مستشفي أبوكبير المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

المصرى اليوم

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