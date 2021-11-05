الكهرباء: زيادة الاستثمار بالطاقة الجديدة والمتجددة رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي

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قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان قطاع الطاقة المتجددة في مصر شهد تناميا واضحا خلال الاشهر الماضية فعلى الرغم من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي سلبيًا، تمكن قطاع الطاقة المتجددة في مصر من إحراز نجاحات وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى الوصول إلى حوالى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2035.

وأضاف شاكر في تصريحات صحفية أن الفترة الماضية شهدت بدء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذ محطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. بمنطقة خليج السويس، ومحطة خلايا شمسية بقدرة 50 م.و. بمنطقة الزعفرانة، وبدء التشغيل التجاري لمحطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO ، بمنطقة خليج السويس أيضًا، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر.

وأكد شاكر دعم الوزارة لمشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة حيث وذلك ضمن خطة تنويع مصادر الطاقة المتجددة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومالها من مردود إيجابي في زيادة فرص العمل، حيث أصدر مجلس الوزراء القانون 41 لسنة 2019 والخاص بإصدار تعريفة تغذية للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات الصلبة ومعالجة الصرف الصحي بسعر 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة، الأمر الذي ينتظر معه ارتفاع وتيرة تلك المشروعات خلال الفترة القادمة.