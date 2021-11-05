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أعرب مشرعون في الكونجرس الأمريكي، عن مخاوفهم من أن الآلاف من ضباط أجهزة الاستخبارات الأمريكية يواجهون الفصل بسبب رفضهم التطعيم ضد فيروس كورونا، ووفقا لوكالة «أسوشيتد برس» نقلا عن النائب الجمهوري والعضو في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، كريس ستيوارت، تأكيده أن 20% على الأقل من الكوادر في العديد من الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية لم يتلقوا اللقاح ضد الفيروس حتى أواخر أكتوبر، مشيرا إلى أن هذه النسبة تبلغ 40 % في عدد من أجهزة مجتمع الاستخبارات الذي يبلغ إجمالا 18 وكالة .

وأكد النائب أن هذه التقديرات تستند إلى بيانات قدمتها الإدارة إلى اللجنة ولم يتم الكشف عنها علنا، دون تحديد أي وكالات محددة نظرا لسرية البيانات عن معدلات التطعيم فيها، في الوقت الذي أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن لاستكمال تطعيم الموظفين في المؤسسات الفدرالية في 22 نوفمبر الجاري.

ونقلت «أسوشيتد برس» أن هذا الوضع قد يفقد الوكالات الرئيسية المسؤولية عن الأمن القومي في الولايات المتحدة جزءا من كوادرها، في ظل صعوبة استبدال ضباط المخابرات بشكل خاص، بسبب العمل المتخصص للغاية الذي يؤدونه وصعوبات إكمال فحوصات التصريح الأمني .

وكان مدير الاستخبارات الوطنية، أفريل هينز، قد قلل، خلال جلسة استماع عقد الأسبوع الماضي، من خطورة هذا الوضع. ورفض هينز الكشف عن نسبة التطعيم في مجتمع الاستخبارات، مؤكدا أن إجمالي عدد موظفيه يبلغ نحو 100 ألف شخص .