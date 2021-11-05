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سقوط عاطل اوهم ضحاياه بالحاقهم بكيلات عسكرية بمدينة نصر

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سقوط عاطل اوهم ضحاياه بالحاقهم بكيلات عسكرية بمدينة نصر سقوط عاطل اوهم ضحاياه بالحاقهم بكيلات عسكرية بمدينة نصر

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كشف رجال الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ما تبلغ من أحد المواطنين بأسيوط بشأن تعرضه لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء على مبلغ مالى منه من قبل أحد الأشخاص بزعم إلحاقه بإحدى الكليات.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء تلك الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" بالقاهرة يقوم بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء مصالحهم منتحلاً صفة موظف بإحدى الجهات وإيهام ضحاياه بعلاقاته الوطيدة ببعض المسئولين ، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى عقب إيهامه بقدرته على إلحاقه بإحدى الكليات خلافاً للحقيقة.

بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

المصرى اليوم

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