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إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:39 مساءً
"الخارجية" ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:39 مساءً
10 مرات يومياً.. شاهد 4500 معدة وعامل في "رحلة تطهير وتعقيم الحرم"
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:39 مساءً
وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى "الرياض".. لبدء زيارته التفقدية لملف "السعودية 2027"
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:39 مساءً
الطائف.. "الدهمشي" يتفقد عددًا من المستشفيات والمراكز المتخصصة
-
الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:39 مساءً
الجيش اليمني يحبط عمليات تسلل للحوثيين
-
الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:39 مساءً
فلسطين تسجل 247 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات و277 حالة تعافٍ
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:39 مساءً
السيسي وماكرون يتفقان على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وإخراج القوات الأجنبية
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:31 مساءً
بسبب الميرات .. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة السيدات في العريش
-
الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:31 مساءً
الطائف.. "الدهمشي" يتفقد عددًا من المستشفيات والمراكز المتخصصة
-
الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:23 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
رؤى وسهيلة حصلتا على أول الجمهورية فى اختراع ساعة تساعد مرضى الزهايمر
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 05 نوفمبر 2021 12:38 مساءً
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