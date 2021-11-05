ضبط مسجل خطر بحوزته اسلحة وزخيرة فى كفر الشيخ

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة كفر سعد لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزته "بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش - 9 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - أقراص مخدرة – مبلغ مالى - هاتف محمول" ، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والأقراص المخدرة بقصد التعاطى ، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.