التعليم تبدأ تدريب معلمي المدارس الخاصة والدولية علي المناهج الجديدة الأحد

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تدريب لمعلمي المدارس الخاصة العربي واللغات وكذلك معلمي المعاهد القومية ومعلمي المدارس الدولية لمواد الهوية القومية يومي الأحد والاثنين ٧و٨ نوفمبر الجاري وذلك بعد موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة أن تدريبات معلمي المدارس الخاصة العربي واللغات و معلمي المدارس التابعة للمعاهد القومية ومعلمي المدارس الدولية لمواد الهوية القومية، ستكون بقاعات الفيديو كونفرانس بالإدارات والمديريات التعليمية لمعلمي الرياضيات والعلوم.