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ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

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ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة دراجة نارية كرهاً عن قائدها بالشرقية، وضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.

وتبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص أنه حال قيادته دراجته النارية بدائرة المركز إعترض طريقه 3 مجهولين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزة أحدهم سلاح نارى، وإستولوا منه على دراجته النارية وهاتفه المحمول ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وفرد محلى ودراجة نارية بدون لوحات معدنية مبلغ بسرقتها المستخدمين في الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، حيث إتفقوا فيما بينهم على سرقة إحدى الدراجات النارية كرها عن قائدها، وعقب ذلك إستعانوا بــ4 أشخاص سيئ النية للتوسط في بيع الدراجة النارية مقابل تحصلهم على مبلغ مالى، الذين قاموا بدورهم بتوصيلهم لأحد الأشخاص سيئ النية لشراء الدراجة مقابل مبلغ مالى قاموا بإقتسامه فيما بينهم.

وتم بإرشاد أحدهم ضبط الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها، وبالكشف عن الدراجة النارية المستخدمة في إرتكاب الواقعة تبين أنها مُبلغ بسرقتها من أحد الأشخاص حال توقفها أمام منزله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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