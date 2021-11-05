ضبط شقيقين بتهمة سرقة منزل بالمعادي

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وتبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة مشغولات ذهبية ولم تتهمأو تشتبه فى أحد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص وشقيقه أحدهم له معلوماتجنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات ، وإتهمتهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.