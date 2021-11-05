أخبار عاجلة

إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض -
"الخارجية" ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات -
10 مرات يومياً.. شاهد 4500 معدة وعامل في "رحلة تطهير وتعقيم الحرم" -
وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى "الرياض".. لبدء زيارته التفقدية لملف "السعودية 2027" -
الطائف.. "الدهمشي" يتفقد عددًا من المستشفيات والمراكز المتخصصة -
الجيش اليمني يحبط عمليات تسلل للحوثيين -
فلسطين تسجل 247 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات و277 حالة تعافٍ -
السيسي وماكرون يتفقان على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وإخراج القوات الأجنبية -
بسبب الميرات .. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة السيدات في العريش -
الطائف.. "الدهمشي" يتفقد عددًا من المستشفيات والمراكز المتخصصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط شقيقين بتهمة سرقة منزل بالمعادي

Print
ضبط شقيقين بتهمة سرقة منزل بالمعادي ضبط شقيقين بتهمة سرقة منزل بالمعادي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وتبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة مشغولات ذهبية ولم تتهمأو تشتبه فى أحد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص وشقيقه أحدهم له معلوماتجنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات ، وإتهمتهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي وماكرون يتفقان على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وإخراج القوات الأجنبية

السيسي وماكرون يتفقان على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وإخراج القوات الأجنبية

بسبب الميرات .. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة السيدات في العريش

بسبب الميرات .. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة السيدات في العريش

انطلاق البطولة الدولية التاسعة للصحفيين والإعلاميين لكرة القدم بمشاركة 11 دولة بالغردقة

انطلاق البطولة الدولية التاسعة للصحفيين والإعلاميين لكرة القدم بمشاركة 11 دولة بالغردقة

ضبط سيارتين أثناء قيام قائديهما بحركات استعراضية بمساكن شيراتون

ضبط سيارتين أثناء قيام قائديهما بحركات استعراضية بمساكن شيراتون