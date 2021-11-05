أمير الرياض بالنيابة يتلقى التعازي من وزيرَي الداخلية والخارجية بالإمارات

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في وفاة أخيه "سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز"

تلقى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اتصالين هاتفيين من الشيخ سيف بن زايد آل نهيان؛ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان؛ وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبّرا فيهما عن عزائهما ومواساتهما في وفاة أخيه الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز- رحمه الله.

وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن، عن شكره وتقديره لسموهما على تعازيهما ومشاعرهما الأخوية، سائلاً الله -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.