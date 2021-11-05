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وكالة: إصابة أحد مساعدى الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

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وكالة: إصابة أحد مساعدى الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا وكالة: إصابة أحد مساعدى الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

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نقلت وكالة «بلومبرج» عن مصادر مطلعة إصابة أحد مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا خلال جولته الأوروبية الأخيرة، بعد أيام من إصابة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي .

وظل المساعد المصاب وعدة أشخاص من الموظفين المرافقين للرئيس في جلاسكو، حيث حضر بايدن المؤتمر الـ26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ، وأشارت المصادر إلى أن المساعد المصاب في الحجر الصحي بانتظار نتائج اختبار (PCR)، فيما تعتقد الإدارة الأمريكية أنه لم يخالط بايدن في جلاسكو، الذي خضع لاختبار كورونا وتبين أنه «سلبي».

وتجاوزت الإصابات في العالم 248 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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