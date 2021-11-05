لأول مرة.. نجل حجاج عبد العظيم يكشف سبب غياب ريهام حجاج عن زفاف شقيقته

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كشف الفنان خالد حجاج عبدالعظيم، نجل الفنان الكبير حجاج عبدالعظيم، سبب غياب الفنانة ريهام حجاج عن حفل زفاف شقيقته دنيا، الذي أقيم منذ 4 أيام بأحد الفنادق الكبيرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور الأهل وأصدقائه من الوسط الفني.

وخرج «حجاج»، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، يوضح سبب عدم حضور ريهام حفل زفاف شقيقته، قائلاً :«بعمل الفيديو ده عشان ريهام حجاج.. ناس كتير بتسألني، إزاي ريهام حجاج متجيش الفرح؟.. إزاي ريهام مش في الصور؟.. هي ريهام حجاج أختك».

وأضاف :«بجد والله شرف ليا انها تكون أختي، وعلى راسي من فوق.. بس ريهام حجاج مش بنت حجاج عبدالعظيم، وعنده اتنين هما خالد ودنيا.. فأنا بوضح الكلام ده عشان الناس اللي بتسأل في الموضوع ده.. ريهام حجاج أتشرف بيها، لكن هي مش شقيقتي».

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «وكل ما نفترق»، وشارك في بطولته أحمد فهمى، عمرو عبدالجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبدالعزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، إنتاج طارق الجناينى، وإخراج مصطفى أبوسيف.