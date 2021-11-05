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النساء الحوامل بذكور المصابات بـ«كورونا» أكثر عرضة للمخاطر عن الحوامل بإناث (دراسة)

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النساء الحوامل بذكور المصابات بـ«كورونا» أكثر عرضة للمخاطر عن الحوامل بإناث (دراسة) النساء الحوامل بذكور المصابات بـ«كورونا» أكثر عرضة للمخاطر عن الحوامل بإناث (دراسة)

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كشفت دراسة جديدة أن النساء الحوامل بأولاد ذكور والذين ثبتت إصابتهن بفيروس كورونا، يواجهن مخاطر أكبر من الحوامل بالإناث، مضيفة أن النساء الحوامل أكثر عرضة بـ 3 مرات للدخول في وحدة العناية المركزة إذا أصبن بفيروس كورونا، ويزيد احتمال تعرضهن للوفاة بالفيروس بمقدار الضعف مقارنة بالنساء غير الحوامل، وأن النساء الحوامل بذكر ينتجن أجساما مضادة واقية أقل بكثير من النساء اللائي يحملن الفتيات، ما يجعل المواليد الذكور أقل حماية من المواليد الإناث .

وقالت أندريا إيدلو، أخصائيي الدراسة في مستشفى ماساتشوستس التابع لجامعة «هارفارد»، إن المستويات المرتفعة بشكل ملحوظ من بعض الجينات والبروتينات المرتبطة بزيادة تنشيط المناعة، قد تساعد في حماية الأجنة الذكور من الإصابة بكورونا في الرحم، لكن الالتهاب الناتج قد يشكل مخاطر على الجنين والطفل، وأكدت أن «جنس الطفل كان له تأثير على قدرة الأم على إنتاج أجسام مضادة لكوفيد-19 ونقلها إلى طفلها.

وذكرت أن الدراسة شملت 68 امرأة حامل أصيبت 38 منهن بفيروس كورونا خلال الثلث الثالث من الحمل قبل تطوير لقاح مضاد، أما النساء الـ30 المتبقيات، فكن أيضا حوامل غير مصابات بكورونا. وفي كلتا المجموعتين، كان نصف الأجنة من الذكور والنصف الآخر من الإناث .

المصرى اليوم

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