«التعليم» تكشف حقيقة رفع الغياب بالمدارس.. ومصير لائحة الانضباط المدرسي

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتظام الدراسة بجميع مدارس الجمهورية وأن كافة المدارس تطبق قواعد تسجيل الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وشددت على أنه لا صحة على الاطلاق لما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار برفع الغياب في المدارس .

وأشارت إلى أن العملية التعليمية في المدارس مستقرة والحضور في المدارس يتم بشكل نظامي وبحضور كامل الطلاب على مدار العام الدراسي، وكذلك يتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختيارياً، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.