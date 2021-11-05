أخبار عاجلة

السيسي وماكرون يتفقان على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وإخراج القوات الأجنبية -
بسبب الميرات .. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة السيدات في العريش -
الطائف.. "الدهمشي" يتفقد عددًا من المستشفيات والمراكز المتخصصة -
الجيش اليمني يحبط عمليات تسلل للحوثيين -
فلسطين تسجل 247 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات و277 حالة تعافٍ -
"التحالف": تنفيذ 21 عملية استهداف ضد الحوثيين في صرواح والبيضا -
"الأخضر" يصل إلى "هانوي" استعداداً لمواجهة فيتنام -
"السعودية للصناعات العسكرية" و"الإلكترونيات المتقدمة" تشاركان في معرض دبي للطيران 2021 -
"ذا جروفز" تمنح زوار موسم الرياض 2021 تجارب استثنائية -
وزير الخارجية يلتقي نظيريْه المصري والجزائري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

من بينهم رانيا يوسف وأحمد أدم وسارة التونسى ..قضايا المشاهير في أسبوع

Print
من بينهم رانيا يوسف وأحمد أدم وسارة التونسى ..قضايا المشاهير في أسبوع من بينهم رانيا يوسف وأحمد أدم وسارة التونسى ..قضايا المشاهير في أسبوع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المحكمة الاقتصادية والتهرب الضريبى الأسبوع الماضى عدد من قضايا المشاهير التي شغلت السوشيال ميديا ، وكانت من بينهم الفنانة رانيا يوسف وأحمد ادام وأصدرت المحكمة قرارات بشأنهم .

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى نظر الدعوى المقامة ضد الفنان أحمد آدم في اتهامه بالتهرب الضريبى، لجلسة 27 ديسمبر لورود التقرير.وكشفت تحقيقات النيابة تهرب الفنان أحمد آدم من سداد مبلغ 300 ألف جنيه ضرائب عن برنامجه «آدم شو» عام 2013.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، دعوى التعويض المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي، والتى تطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالعقد.لجلسة ٢٣ ديسمبر

كانت المحكمة الاقتصادية قررت إحالة دعوى التعويض المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي، والتي تطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالعقد، لمحكمة جنوب القاهرة لعدم الاختصاص النوعي ولتحديد جلسة خلال شهر سبتمبر.

كان وكيل شركة العدل جروب أقام دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد الفنانة سارة التونسي يطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد وعدم التزامها ببنود العقد بينهما، وقال في الدعوى إن عدم الالتزام ألحق بالشركة أضرارًا مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت، كونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي تعمل في المجال الفني.

ونظر المحكمة الاقتصادية، ، دعوى التعويض المقامة من خالد الغندور ضد عبدالناصر زيدان، والذى يطالبه فيها بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه لسبه وقذفه خالد الغندور. وقررت تأجيلها لجلسة 23 نوفمبر كان محامى خالد الغندور أقام الدعوى ضد عبدالناصر زيدان لنشره جرافيك على صفحته الخاصة بالتواصل الاجتماعي «الفيس بوك» ونشر أغنية تعد إساءة للإعلامي خالد الغندور.

قررت المحكمة الاقتصادية ، إحالة الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف ، والتي يطالب فيها بالتعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي، للخبراء.

كانت محكمة جنح قصر النيل قد برأت الفنانة رانيا يوسف من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، خلال تصريحات أدلت بها في لقاء تليفزيوني مع الفارس.

يذكر أن نيابة قصر النيل قد تلقت بلاغًا ضد «يوسف» بعد تصريحاتها في لقاء تليفزيوني مع «الفارس»، في برنامج «مع الفارس» على إحدى الفضائيات وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح وأصدرت النيابة قرارًا بإحالة البلاغ للمحاكمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بتصميم أنيق و 6 سرعات..أكيورا تكشف عن النموذج الأولي لـ إنتيجرا 2023 (فيديو)

بتصميم أنيق و 6 سرعات..أكيورا تكشف عن النموذج الأولي لـ إنتيجرا 2023 (فيديو)

"الداخلية في أسبوع".. فيديو يرصد عدداً من النجاحات الأمنية

"الداخلية في أسبوع".. فيديو يرصد عدداً من النجاحات الأمنية

تشييع جنازة المبتهل الشيخ سلام الريدي في إهناسيا (فيديو)

تشييع جنازة المبتهل الشيخ سلام الريدي في إهناسيا (فيديو)

"الداخلية في أسبوع".. فيديو يرصد عدداً من النجاحات الأمنية

"الداخلية في أسبوع".. فيديو يرصد عدداً من النجاحات الأمنية