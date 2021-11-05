من بينهم رانيا يوسف وأحمد أدم وسارة التونسى ..قضايا المشاهير في أسبوع

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شهدت المحكمة الاقتصادية والتهرب الضريبى الأسبوع الماضى عدد من قضايا المشاهير التي شغلت السوشيال ميديا ، وكانت من بينهم الفنانة رانيا يوسف وأحمد ادام وأصدرت المحكمة قرارات بشأنهم .

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى نظر الدعوى المقامة ضد الفنان أحمد آدم في اتهامه بالتهرب الضريبى، لجلسة 27 ديسمبر لورود التقرير.وكشفت تحقيقات النيابة تهرب الفنان أحمد آدم من سداد مبلغ 300 ألف جنيه ضرائب عن برنامجه «آدم شو» عام 2013.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، دعوى التعويض المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي، والتى تطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالعقد.لجلسة ٢٣ ديسمبر

كانت المحكمة الاقتصادية قررت إحالة دعوى التعويض المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي، والتي تطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالعقد، لمحكمة جنوب القاهرة لعدم الاختصاص النوعي ولتحديد جلسة خلال شهر سبتمبر.

كان وكيل شركة العدل جروب أقام دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد الفنانة سارة التونسي يطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد وعدم التزامها ببنود العقد بينهما، وقال في الدعوى إن عدم الالتزام ألحق بالشركة أضرارًا مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت، كونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي تعمل في المجال الفني.

ونظر المحكمة الاقتصادية، ، دعوى التعويض المقامة من خالد الغندور ضد عبدالناصر زيدان، والذى يطالبه فيها بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه لسبه وقذفه خالد الغندور. وقررت تأجيلها لجلسة 23 نوفمبر كان محامى خالد الغندور أقام الدعوى ضد عبدالناصر زيدان لنشره فيديو جرافيك على صفحته الخاصة بالتواصل الاجتماعي «الفيس بوك» ونشر أغنية تعد إساءة للإعلامي خالد الغندور.

قررت المحكمة الاقتصادية ، إحالة الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف ، والتي يطالب فيها بالتعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي، للخبراء.

كانت محكمة جنح قصر النيل قد برأت الفنانة رانيا يوسف من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، خلال تصريحات أدلت بها في لقاء تليفزيوني مع الفارس.

يذكر أن نيابة قصر النيل قد تلقت بلاغًا ضد «يوسف» بعد تصريحاتها في لقاء تليفزيوني مع «الفارس»، في برنامج «مع الفارس» على إحدى الفضائيات وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح وأصدرت النيابة قرارًا بإحالة البلاغ للمحاكمة.