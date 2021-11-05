سقوط هارب من 23 حكم حبس بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط محكوم عليه هارب قام بالإستيلاء على قرابة 3 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها مقابل أرباح.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص محكوم عليه في قضايا نصب وشيكات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه تاجر ومطلوب التنفيذ عليه في 23 حكم حبس جزئى شيكات وتبديد بإجمالى عقوبات بلغت حبس 39 سنة و8 شهور وكفالات مالية قدرها 180 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وفى وقت لاحق حضر لديوان القسم 6 أشخاص، وأقروا بتضررهم من المتهم لقيامه بالنصب عليهم، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإستثمارها في مجال إستيراد وتصدير الأحذية مقابل أرباح شهرية وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها حيث بلغ إجمالى المبلغ المالية المستولى عليها 2٫810٫000 مليون جنيه، وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليهم أيدها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.