مرشد الجماعة الأرهابية والقائم بأعماله ..والمشدد ل9 متهمين ..وعنف مسجد الفتح ..حصاد الأسبوع بدوائر الإرهاب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ننشر حصاد الأسبوع الماضي من القضايا التي نظرتها دوائر الإرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة وأصدرت فيها أحكاما وقرارات

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و77 آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث المنصة»، لجلسة 22 نوفمبر.

وواجهت المحكمة في أولى جلسات المحاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، وباقي المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم إلا أنهم أنكروا.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تولى قيادة في جماعة أسّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذًا لغرض إرهابي.

كما قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عاما و6 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات والمشدد 5 سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى المدنية لآخر للوفاة وبراءة آخر، مع وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات «لأنهم في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسّسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية».

كما أن «المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة».

ونظرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ا، إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف المطرية»، لجلسة 15نوفمبر.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قد قررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لأنهم وآخرون مجهولون كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيّتوا النية لإزهاق روح كل مَن يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

أجّلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، إلى جلسة 7 ديسمبر.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم «تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو».

ونظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجة، ، ثالث جلسات محاكمة 14 متهماً في القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية. واجلتها لجلسة 6 ديسمبر

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون والتي تتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية، وتولي أحدهم مسؤولية المكتب الإداري لأعضـاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتلقي آخر تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعي المسلحة التابعة لهذه الجماعة الإرهابية، كما اتهمت النيابة العامة اثنين منهم بالتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشـروع.

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة 21 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مسجد الفتح»، إلى جلسة 8 ديسمبر

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.