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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1241 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وفى الشرقية تم ضبط 13 طن مقطعات دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها حروق تجميد وسائل إنفصالى دموى وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

وفى الجيزة تم ضبط 6،6 طن أسماك ودواجن مجمدة وكبدة مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها حروق تجميد وسائل إنفصالى دموى وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

وفى البحيرة ضبط 15،75 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدد صلاحيتها للإستخدام الحيوانى و12 عبوة مغذى أعلاف بدون مستندات مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.