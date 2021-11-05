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"طقس الجمعة": سماء صحوة وغيوم على جازان وعسير.. وضباب بسواحل البحر الأحمر

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"طقس الجمعة": سماء صحوة وغيوم على جازان وعسير.. وضباب بسواحل البحر الأحمر "طقس الجمعة": سماء صحوة وغيوم على جازان وعسير.. وضباب بسواحل البحر الأحمر
توالي درجات الحرارة انخفاضها على شرق المملكة ووسطها

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، كما يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على أجزاءٍ من وسط وجنوب سواحل البحر الأحمر وأجزاءٍ من الخليج العربي، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على شرق المملكة ووسطها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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