تعاون مشترك مع الجمارك البريطانية ومشروع بروتوكول لمكافحة المخالفات (صور)

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التقى الشحات غتورى وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، ستيوارت ايلز، مفوض ومسئول اتصال الجرائم المالية بالهيئة الملكية للإيرادات والجمارك البريطانية.

وأشار «غتورى» إلى أن الجمارك المصرية شهدت فى الفترة الأخيرة قفزة هائلة وتطويراً وتحديثاً فى كل من الجانب التشريعى والميكنة والتحول الرقمى حيث تم إصدار قانون جديد للجمارك ولائحته التنفيذية ويتضمن العديد من المزايا التى تستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وتيسير التجارة وتحفيز الإستثمار.

كما تم إنشاء منظومة «النافذة الواحدة» فى أول عام ٢٠١٩ من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية وبدأنا بتداول ٨٨ ألف بيان جمركى عبر منصة «نافذة» حتى وصلنا إلى ٦١٩ ألفًا هذا العام.

وأضاف «غتورى» أنه قد تم البدء التجريبى لنظام التسجيل المسبق عن للشحنات ACI فى الموانئ البحرية إعتبارا من أول إبريل الماضى والتطبيق الإلزامي له إعتبارا من أكتوبر الماضى وتم تسجيل ٥٠ ألف مصدر أجنبى و١١ ألف مستورد مصرى قاموا بالإنضمام إلى «ACI» وتم إصدار ٨٠ ألف رقم «ACID».

وقال ستيوارت ايلز، أنه متابع جيد للتطورات السريعة التى تخطوها مصلحة الجمارك المصرية وأنه قد أطلع على قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، مشيراً لبدء الجمارك البريطانية مشروع مشابه لنظام مصر فى التسجيل المسبق للشحنات ACI وإنه سيتم الإنتهاء منه خلال عام.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجمارك فى البلدين وإعداد مشروع بروتوكول مشترك للمساعدات الإدارية ومكافحة المخالفات الجمركية وتدعين اليات التواصل ونقاط الاتصال المعنيه للمساعده في حل أى معوقات تواجه الموردين البريطانيين .

كما طلب رئيس مصلحة الجمارك بإمداد الجمارك البريطانية الجمارك المصرية بتجاربها وخبراتها فى مجال التجارة الإلكترونية والتعاون بين الجمارك فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والإسراع فى إجراءات التحقق من صحة شهادات المنشأ البريطانية وكذا قيام الجمارك البريطانية بالمزيد من التعاون فى مجال مكافحة التجارة غير المشروعة ومتابعة أنشطة إنتاج السجائر المقلدة فى دول البلقان .

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية الرمزية حيث قدم مفوض الجمارك البريطانية هدية تذكارية لرئيس مصلحة الجمارك المصرية تقديرا لسيادته وقام رئيس مصلحة الجمارك بتقديم درع الجمارك المصرية وهدية تذكارية لمفوض الجمارك البريطانية وتقديم فلاشة بها فيديوهات تعريفية باللغة العربية والإنجليزية بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.

وحضر اللقاء عاطف إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإتصالات بمصلحة الجمارك، ووليد حسين مدير عام المكتب الفنى، ومحمد حسن مدير عام الاستخبارات الجمركية، وعلى جلال مدير إدارة الإتفاقيات وافتخار خلف، مدير إدارة الترجمة ومنى أنور، رئيس قسم الإعلام.

تعاون مشترك مع الجمارك البريطانية ومشروع بروتوكول لمكافحة المخالفات

تعاون مشترك مع الجمارك البريطانية ومشروع بروتوكول لمكافحة المخالفات

تعاون مشترك مع الجمارك البريطانية ومشروع بروتوكول لمكافحة المخالفات

تعاون مشترك مع الجمارك البريطانية ومشروع بروتوكول لمكافحة المخالفات