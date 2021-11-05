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«مفهوم العبادة».. موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع المساجد

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«مفهوم العبادة».. موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع المساجد «مفهوم العبادة».. موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع المساجد

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يؤدى أئمة المساجد خطبة، اليوم الجمعة، تحت عنوان «مفهوم العبادة»، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف في جميع المساجد على مستوى الجمهورية.

وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة بضرورة الالتزام بالوقت المحدد للخطبة وهو في حدود 10 دقائق، مع التنبيه على استمرار الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية في الصلاة بالمساجد وضوابط فتح دورات المياه.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن مفهوم العبادة يشمل أداء الفرائض وعمارة الكون معًا، فديننا قائم على التوازن بين حاجة الروح والجسد، ويشمل أبواب الخير كلها، من العبادة إلى طلَبِ الرِّزقِ، وحُسن الخُلُق، والصِّدقِ في الحديثِ، والصفح الجميل، والإصلاح بين الناس، والإنفاق على الأهل، إلى غير ذلك مِن أفعال البر، فالعبادة لها معنيان الأول عام واسع يتضمن عمارة الكون زراعة، وصناعة، وإتقانًا للعمل، بما يعود نفعه على المجتمع كله، ويكون سببًا في رقي الوطن وتقدمه، الثاني خاص يطلق على العبادة بمفهومها الخاص، فيشمل إقامة شعائر الإسلام، وأداء أركانه من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والمؤمن الحقيقى هو من يفهم هذا التوازن في مفهوم العبادة بين معناها الخاص ومعناها العام.

المصرى اليوم

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