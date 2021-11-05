الوكالة الإيطالية للتجارة تشارك في معرض وزارة النقل

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تشارك الوكالة الايطالية للتجارة في معرض ترانس ميا الذي تنظمه وزارة النقل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي تنطلق أعماله في الفترة من ٧- ١٠ نوفمبر بمشاركة ٢٥٠ شركة مصرية وعالمية في مجالات النقل المختلفة.

وأعلنت الوكالة في بيان لها ان ستبحث الفرص التجارية الخاصة بمشروعات التجارة بين الشركات الايطالية كما سيتم بحث الممر التجاري الاسكندرية / كاتانيا علي هامش المعرض.

واستئناف المناقشات الجارية بشأن خط الدحرجة البحري بين مصر وإيطاليا (موانئ الإسكندرية وكاتانيا / ترييستي) وتعظيم المنافع المتبادلة للبلدين.