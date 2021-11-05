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«الرعاية الصحية» بالأقصر: مستفى تحتفل بخروج الطفلة بسملة بعد 50 يوما بالعناية المركزة

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«الرعاية الصحية» بالأقصر: مستفى تحتفل بخروج الطفلة بسملة بعد 50 يوما بالعناية المركزة «الرعاية الصحية» بالأقصر: مستفى تحتفل بخروج الطفلة بسملة بعد 50 يوما بالعناية المركزة

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اعلنت الرعاية الصحية بالاقصر، أن مستشفى بأرمنت بغرب الأقصر، تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، احتفلت بخروج طفلة تدعى بسملة بعد قضائها 50 يوما في عناية الأطفال بالمستشفى.

ووفقا للرعاية الصحية، فان الطفلة «بسملة» كانت تعاني من الوهن العضلي، وقصور في وظائف التنفس، وتم متابعتها من قبل فريق الرعاية المركزة للأطفال ..

وكانت الحالة تحت إشراف الدكتور / أحمد إسماعيل _ رئيس قسم الاطفال وحديثي الولاده، والدكتور / أحمد النجار _ مدير الرعايه المركزة للأطفال، والدكتوره / حنان عبدالرحيم _ أخصائي طب الاطفال، وبمشاركه فريق التمريض المتميز للرعاية المركزة للأطفال ..

وخرجت الطفلة إلى المنزل بصحة جيدة؛ لاستكمال المتابعات بالعيادات الخارجية بالمستشفي.

المصرى اليوم

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