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إشارات خادشة للحياء.. ضبط 3 أشخاص تحرشوا بسيدة داخل سيارة

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إشارات خادشة للحياء.. ضبط 3 أشخاص تحرشوا بسيدة داخل سيارة إشارات خادشة للحياء.. ضبط 3 أشخاص تحرشوا بسيدة داخل سيارة

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن تعرض نجلة إحدى المواطنات للتحرش من مستقلى سيارة نقل بالجيزة .

وتداول رواد مواقع «فيس بوك» منشور على الصفحة الشخصية لإحدى المواطنات على موقع التواصل الإجتماعى بشأن تعرض كريمتها حال قيادتها السيارة الخاصة بها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة للتحرش اللفظى من مستقلى إحدى سيارات النقل ولدى تصويرها لهم قام أحدهم بالإشارة بأفعال خادشة للحياء.

بالفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة وتبين أنها ملك نجل أحدهم.

وبمواجهتهم قرروا أنهم حال سيرهم بمكان الواقعة فوجئوا بسيدة تجلس بجوار قائد سيارة أخرى تتعدى عليهم بالسب على إثر خلاف حول أولوية المرور وقامت بتصويرهم بهاتفها المحمول وتوعدتهم فقام أحدهم بالإشارة لها بإشارات خادشة للحياء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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