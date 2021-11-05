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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن تعرض إحدى الفتيات للإعتداء من قبل إثنين من زميلاتها بإحدى المدارس بالغربية.

وتدوال رواد موقعد «فيس بوك» على إحدى الصفحات فيديو متضمناً تعرض إحدى الفتيات بالمحلة للإغتصاب من قبل إثنين من زميلاتها داخل دورة مياة إحدى المدارس الثانوية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، ولم يستدل على ثمة وقائع نهائياً، وأن الغرض من النشر إثارة الرأى العام وجذب المتابعين وتحقيق أغراض شخصية .

بإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من التوصل إلى المسؤول عن الصفحة أحد الأشخاص .

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.