الأمن الاقتصادي يشن حملات لإحكام السيطرة الأمنية

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاته الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3712 قضية متنوعة.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 6112 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 183 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحرى مدين لمصلحة الضرائب.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1381 قضية تموينية متنوعة.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.