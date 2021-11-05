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كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام جامعة الإسكندرية

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كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام جامعة الإسكندرية كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام جامعة الإسكندرية

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن وقوع مشاجرة أمام جامعة الإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين طرف أول عاطل مصاب بجرح سطحى باليد وشقيقه طالب، مصاب بجرح بالظهر، وعامل ضبط بحوزته سلاح أبيض سكين، مقيمين جميعهم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وطرف ثانى طالب مصاب بجروح وكدمات ضبط بحوزته سلاح أبيض كتر بسبب التزاحم حال سيرهما بمحل البلاغ تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب بإستخدام الأداتين المضبوطين مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأدوات المستخدمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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