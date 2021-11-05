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محافظ الشرقية يتابع إصلاح تسريب ماسورة مياه أدت لهبوط أرضي بمنطقة الصيادين
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الأحد 14 نوفمبر 2021 05:33 مساءً
سمية الخشاب تهاجم زواج الصالونات: «ازاي واحدة تتجوز واحد مشافتهوش إلا كذا مرة؟»
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الأحد 14 نوفمبر 2021 05:33 مساءً
الاتحاد الافريقي يخطر بيراميدز بموعد مباراة مانياما الكنغولي وطاقم التحكيم
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الأحد 14 نوفمبر 2021 05:33 مساءً
برنامج تأهيلي خاص لشيكابالا بسبب الإجهاد العضلي
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الأحد 14 نوفمبر 2021 05:33 مساءً
نائبة تطالب بالعودة لتعيين الـ36 ألف معلم: أكرم لهم من العمل بالحصة
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الأحد 14 نوفمبر 2021 05:33 مساءً
كوبر يقود الكونغو الديمقراطية إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال
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الأحد 14 نوفمبر 2021 05:33 مساءً
وكيل «صحة النواب»: مصر أدارت أزمة كورونا بشكل جيد
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الأحد 14 نوفمبر 2021 05:33 مساءً
4 أندية خليجية تطارد بن شرقي لخطفه من الزمالك .. تعرف عليها
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الأحد 14 نوفمبر 2021 05:33 مساءً
جدل بين رئيس «النواب» ووكيله حول المادة 18 من قانون المالية الموحد
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الأحد 14 نوفمبر 2021 05:33 مساءً
18 وفاة و1236 إصابة كورونا جديدة في الأردن
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الأحد 14 نوفمبر 2021 05:28 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
محمود حميدة وعلا رامي وأيمن الشيوي أول المشاركين بانتخابات نقابة المهن التمثيلية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 05 نوفمبر 2021 11:45 صباحاً
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