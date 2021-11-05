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بيشربوا سجاير وبيشموا مادة بيضاء.. كشف ملابسات طفلان بالمنوفية

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بيشربوا سجاير وبيشموا مادة بيضاء.. كشف ملابسات فيديو طفلان بالمنوفية بيشربوا سجاير وبيشموا مادة بيضاء.. كشف ملابسات طفلان بالمنوفية

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع يتضمن قيام طفلان أحدهما يقوم بتدخين السجائر وإستنشاق مادة بيضاء والإتيان بأفعال منافية للآداب.

بالفحص أمكن تحديد هوية الطفلان وتبين أنهما طالبين بالمرحلة الإعدادية، وبسؤالهما عما ظهر بمقطع الفيديو، إعترفا بصحته وأنهما قاما بإرتكاب تلك الأفعال على سبيل المزاح، وأن السيجارة المشتعلة تحوى بداخلها مادة الشاى، وأن المادة البيضاء عبارة عن دقيق طعام.

كما أضافا بقيام زميلهما، بتصويرهما بهاتفه المحمول حال الإيحاء بقيامهما بأفعال منافية للآداب بالشقة الخاصة بأحدهما كائنة بذات الناحية.

وبسؤال الأخير أقر بصحة ما جاء بالفحص، وأضاف أنه كان برفقتهم طالب وبسؤاله أفاد بمضمون ما جاء بالفحص، تم التحفظ على الهاتف وبه مقطع الفيديو .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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