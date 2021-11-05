ضرب والدته لمدة 12 ساعة.. ضبط مضطرب نفسيًا بتهمة الاعتداء على والدته بالمحلة

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن تعدى أحد الاشخاص على والدته.

وتضمن منشوراً بعنوان عاجل يحدث الآن حادث مؤلم بالمنشية الجديدة بالمحلة، يفيد قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على والدته لمدة 12 ساعة وقيام الجيران بإبلاغ الشرطة، وأن الأهالى كادت أن تفتك به لولا تدخل رجال الشرطة، وقيامه لدى تدخل الأهالى بالتهديد بقتلها.

بالفحص تبين عدم صحة ما ورد بالمنشور، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تبلغ بتاريخ 30 أكتوبر بمديرية أمن الغربية من مواطنة مصابة بكدمات متفرقة، بقيام نجلها عاطل بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لإدمانه المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتبين أنه يعانى من إضطرابات نفسية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.