أمن المنافذ يواصل حملاته لضبط المخالفين

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وتمكنت الحملات من ضبط 5 قضايا تهريب في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و37 قضية في مجال الأمن العام.

كما تم ضبط في مجال ضبط المخالفات المرورية 551 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 307 حكم قضائى متنوع، وقضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.