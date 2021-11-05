تجديد حبس رجل الاعمال حسن راتب ونائب الجن والعفاريت ..و7 متهمين لادارة مركز للإدمان حصاد الاسبوع أمام قاضى المعارضات

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شهدت محكمة غرفة الشورة ومحاكم الجنح الأسبوع الماضى عدد من القضايا التي جددت فيها حبس المتهمين 15 و45 يوما على ذمة التحقيقات

قررت غرفة المشورة، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 45 يوما في اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى» المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم «نائب الجن والعفاريت».

كانت النيابة العامة قررت حبس حسن راتب وعلاء حسانين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بتشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض. كما قرر قاضى المعارضات تجديد حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات. وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه- من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات.

ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه. وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر.

وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.

كما قرر قاضي المعارضات، ، تجديد حبس علاء حسانين المعروف باسم «نائب الجن والعفاريت» وآخرين 45 يوما في اتهامهم بقضية الآثار الكبرى.

كانت النيابة العامة قررت حبس حسن راتب وعلاء حسانين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بتشكيل عصابي مكون من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، كما قرر قاضى المعارضات تجديد حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وفى الساحل جدد قاضى المعارضات حبس تشكيلا عصابيا 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة حديد من موقع تحت الانشاء في منطقة الساحل بالقاهرة ، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس 7 متهمين 15 يومات في اتهامهم بادراة منشاة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص .

وفى محكمة جنح المرج جدد قاضى المعارضات حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة سيدة بالأكراة والشروع في قتلها

وجدد قاضى المعراضات بمحكمة جنح الدرب الأحمر حبس 4 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتنقيب عن الاثار داخل إحدى الورش بمنطقة الدرب الأحمر، إضافة الى تجديد قاضى المعارضات بالجيزة حبس المتهمه يسرقة المنازل 15 يوما على ذمة التحقيقات