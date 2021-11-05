حذرت من الجمعة السوداء .. خبيرة طاقة: اسمها يجذب الشر والشجار.. وهذا سبب التسمية

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حذرت خبيرة طاقة المكان الفنغ شوي من إطلاق اسم الجمعة السوداء، على يوم الجمعة، مما ينذر بجذب طاقة الشر.

وقالت الجمعة السوداء سميت أول مرة في عام 1960 وهى بالإنجليزية Black Friday حيث أطلقت شرطة مدينة فيلاديلفيا هذا الاسم بسبب ظهور اختناقات مرورية كبيرة وفوضى وتجمهر وطوابير طويلة أمام المحلات والصراعات والمشاكل.

وأضافت مها العطار على حسابها اليوم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حقيقة التسمية تأتى من طاقة سلبية كبيرة مما إنعكس على الناس بالسلب، وعلى مدى الأسابيع الماضية كان كل حديث الناس عن الجمعة السوداء، حتى أصبحت في حياتنا اليومية سوداء .

تخفيضات «الجمعة السوداء» في مول ترافورد في مانشستر، 25 نوفمبر 2016. - صورة أرشيفية

ولفتت إلى أننا جذبنا السيىء بمثل هذه التسمية وقد حدث السيىء بالفعل، واللعنة في البيع والشراء والنصب على الناس والعين على المنتجات والمشاجرات والزحام وغيرها من السلببات .

واضافت العطار:«جذبنا السىء في توقيت يجمع مابين ساعة الإستجابة والدعاء لمن يصلى وساعة اللعنة لمن يبيع ويشتري».

زحام على شراء البضائع المخفضة فى الجمعة السوداء «صورة أرشيفية» - صورة أرشيفية

و حذرت من قانون الجذب السلبى قائلة:«لا تنطق بالكلمات السلبية ولا بالألفاظ المتشائمة، يجب أن نجذب الخير لأنفسنا ولبلادنا ونكون على مستوى الوعى والفكر ونبحث عن السبب ونبحث عن المستفيد وراء الضرر، وقد استبدل الشيطان الخير إلى الشر، تفكرو يا أولو الألباب».

ولفتت إلى أن يوم الجمعة يوم دعاء كان يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بملابس لأداء الصلاة، لكننا نسميه كيوم أسود، متمنية تغيره إلى طاقة الخير التي تكمن في استبداله باسم الجمعة البيضاء.