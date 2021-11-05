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الأوقاف تفتتح اليوم 13 مسجدًا جديدًا في 6 محافظات

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الأوقاف تفتتح اليوم 13 مسجدًا جديدًا في 6 محافظات الأوقاف تفتتح اليوم 13 مسجدًا جديدًا في 6 محافظات

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تفتتح وزارة الأوقاف ،اليوم الجمعة، 13 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، مؤكدة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1 يوليو الماضى وحتى الآن بلغ 271 مسجدًا، منها 244 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و27 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:

مديرية أوقاف سوهاج

1. آل عوف – البلابيش – دار السلام 2. العمري - البلينا

مديرية أوقاف أسيوط

3. أولاد زيد – النواورة- مركز البداري 4. طارق بن زياد – مركز الغنايم

مديرية أوقاف الفيوم

5. أحمد الجمل – قرية بشير –تلات - مركز الفيوم 6. عبد العليم إبراهيم - سنورس 7. الرحمن – قرية حطي الفرجان - طامية 8. الرحمن عزبة أبو صميدة – طامية ثان 9. الفراقصة البحري – فانوس - طامية 10. محمد عفيفي – ع عفيفي – طامية

مديرية أوقاف الأقصر

11. الحاج حسيب إبراهيم – الشارع الرئيسي – اللاقالتة- القرنة مديرية أوقاف الدقهلية 12. الأربعين – ميت القرشي – مركز ميت غمر

مديرية أوقاف كفر الشيخ

13. السلام – الزعفران – الحامول

المصرى اليوم

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