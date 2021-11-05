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ضبط شاب فى المنيا جمع 13 مليون خلال عامين

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ضبط شاب فى المنيا جمع 13 مليون خلال عامين ضبط شاب فى المنيا جمع 13 مليون خلال عامين

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القى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط ، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول"لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، ويقوم الأول عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 13مليون جنيه مصرى.

المصرى اليوم

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