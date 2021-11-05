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9 جماعات إثيوبية معارضة تشكل تحالفا ضد حكومة آبي أحمد

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9 جماعات إثيوبية معارضة تشكل تحالفا ضد حكومة آبي أحمد 9 جماعات إثيوبية معارضة تشكل تحالفا ضد حكومة آبي أحمد

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ذكرت جماعتان في إعلان اطلعت عليه رويترز أن 9 فصائل مناهضة للحكومة في إثيوبيا ستشكل تحالفا اليوم الجمعة، مع تصاعد الضغط على رئيس الوزراء أبي أحمد وزحف قوات المتمردين نحو العاصمة أديس أبابا.

وأكد جيش تحرير أورومو وحركة أجاو الديمقراطية لرويترز صحة الإعلان.

وهناك عدد من الجماعات لديها مقاتلون مسلحون، لكن ليس من الواضح إن كانت جميعها كذلك.

وردا على سؤال من رويترز بشأن التحالف الجديد المناهض للحكومة أشارت بيلين سيوم المتحدثة باسم أبي إلى تعليق نشرته على موقع تويتر الذي تدافع فيه عن حكم أبي منذ توليه السلطة في 2018 عقب موجة احتجاجات مناهضة للحكومة. وأعيد انتخاب حزبه في يونيو.

وتقول سيوم في المنشور «أتاح فتح المجال السياسي قبل ثلاثة أعوام فرصة كبيرة للمتنافسين لتسوية خلافاتهم عبر صندوق الانتخابات في يونيو 2021».

ولم تشر إلى التحالف بشكل مباشر.

ولم يرد متحدثون باسم ووزارة الخارجية على طلبات للتعقيب بشأن التحالف.

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