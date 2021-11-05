براءة ممرض من التحرش بمريضة.. ورشوة رئيس حي.. والحكم في قتل أطفيح (الجنايات في أسبوع)

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نظرت محاكم الجنايات، عددا من القضايا التي شغلت الرأي العام وأصدرت أحكاما وقرارات فيها، قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة ممرض من تهمه التحرش بمريضة داخل مستشفى خاص بـ الجيزة، كانت نيابة جنوب الجيزة، أمرت بحبس الممرض المتهم بـ«التحرش» بمريضة داخل مستشفى خاص في العمرانية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأضاف في التحقيقات: «حطيت المريضة على جهاز تنفس، ووضعت يديها على صدرها لإنعاش قلب الممرضة ففكرت إني تحرش بها».

وجاء بالتحقيقات أن المريضة كانت في العناية المركزة وأغمى عليها، فتدخل الممرض وتحرش بها، وأمسك مناطق حساسة من جسدها بينما هي لا تستطيع الحركة وأبلغت ذويها بما حدث عقب إفاقتها.

كما حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 30 نوفمبر للحكم على 9 متهمين بقتل مواطن في أطفيح.، كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وكشفت التحقيقات وقوع خلاف بين عائلة المجني عليه والمتهمين، فقام الطرف الأخير بإحضار آلة حادة وتوجّهوا إلى المجني عليه وضربه المتهم الأول على رأسه فسقط أرضا ولفظ أنفاسه.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين تسبّبوا في إلقاء الرعب في قلوب أهالي القرية التي يقطن فيها المجني عليه، وتعريض حياتهم للخطر.

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، الأربعاء، محاكمة متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن في حلوان.

كانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة التسبب في إصابة مواطن بعاهة مستديمة وحيازة سلاح أبيض.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تشاجرا مع المجنى عليه بسبب خلافات سابقة، واعتديا عليه بالضرب بسلاح أبيض «كزلك» في الذراع اليسرى مما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة رئيس شركة نظافة في اتهامه بعرض رشوة على رئيس حي السيدة زينب قدرها 30 ألف جنيه وأجلتها لدور مقبل

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

كانت النيابة أحالت المتهم «مفرج عنه» إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة عرض رشوة على رئيس حي السيدة زينب قدرها 30 ألف جنيه، مقابل تحديد مكان له لتجميع القمامة.

البداية كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من رئيس حي السيدة زينب يفيد بعرض رئيس شركة نظافة رشوة عليه مقابل إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بتوفير مكان للقمامة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة وتسجيل المقابلة بالصوت والصورة وإلقاء القبض على رئيس شركة النظافة أثناء تقديم الرشوة.