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«دنيا» فتاة المكياج.. قصة كفاح قهرت المستحيل بالإسكندرية: «أحلم أكون براند» (صور وفيديو)

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«دنيا» فتاة المكياج.. قصة كفاح قهرت المستحيل بالإسكندرية: «أحلم أكون براند» (صور وفيديو) «دنيا» فتاة المكياج.. قصة كفاح قهرت المستحيل بالإسكندرية: «أحلم أكون براند» (صور وفيديو)

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جسدت دنيا أحمد، قصة كفاح فتاة تغلبت على الصعاب وقهرت المستحيل ورفضت ان تكون عالة على غيرها، لتخرج إلى الشارع وتنفذ مشروع يدر عليها دخلا يوميا يكفيها واسرتها في مواجهة أعباء الحياة.

«المصرى اليوم»، التقت «دنيا»، أيقونة شارع سوتر بالاسكندرية، حيث تقول أنها خريجة كلية الآداب في جامعة الاسكندرية، دفعة 2021، وبدأت مشروعها منذ حوالى 4 سنوات عندما كانت طالبة، وتحلم بأن يكون لها براند خاص بها.

وتابعت:«مبحبش قعدة البيت والقهاوى منتظرة الوظيفة الميرى، بحب الشغل جدا وكنت شغالة وأنا في الكلية، وابتديت شغلى الخاص بى وانا لسه في اولى جامعة قبل ما اتجوز، وتخرجت السنة اللى فاتت ومتجوزة دلوقتى وعندى بنت، وقدرت اجهز نفسي للفرح واجيب شوارى كله».

وقالت دنيا، أبيع بسعر مدعم وأراعى ظروف الطالبات من الجامعة خاصة وانى في يوم من الايام كنت طالبة مثلهم وحاسة بيهم والظروف الاقتصادية الحالية«.

وعن مكسبها من المشروع قال أنه قليل بواقع 2 و3 جنيه على كل حاجة لكن في النهاية بلاقى يومية في حدود 60 أو 70 جنيه بواقع 2000 جنيه شهرياً،مشيةر إلى أن الأسعار تبدأ من 15 إلى 30 جنيه علما بأنها بضاعة مميزة ومعروفة ومضمونة ولا اعمال في بضاعة من تحت بير السلم حتى لا افقد زبائني.

واختتمت قصتها قائلة: الظروف صعبة على الكل، وبنحاول من خلال المشروع انى ابقى انا وجوزى حاجة في يوم من الأيام وربنا يكتبلنا الخير واتمنى اكون براند.

«المصرى اليوم» تلتقى دنيا أثناء قيامها ببيع بضاعتها:

"دنيا" فتاة المكياج .. قصة كفاح قهرت المستحيل فى الاسكندرية: "أحلم أكون براند" (صور وفيديو)
"دنيا" فتاة المكياج .. قصة كفاح قهرت المستحيل فى الاسكندرية: "أحلم أكون براند" (صور وفيديو)

المصرى اليوم

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