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ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بتهمة تصنيع الحشيش

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ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بتهمة تصنيع الحشيش ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بتهمة تصنيع الحشيش

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية يقومون بإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته وترويجه.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وبالإشتراك مع مديرية أمن السويس نشاط إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بإعداد وتجهيز مكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والإتجار به بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع بكافة محافظات الجمهورية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش مُعدة للكبس وزنت 30 كيلو جرام و20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام وعدد من أدوات التصنيع وسيارة .

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى إثنان مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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