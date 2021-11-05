ضبط شخصين بتهمة تصنيع المخدرات بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بإتخاذ مسكن أحدهما وكراً لتصنيع المواد المخدرة بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين لهما معلومات جنائية بتصنيع المواد المخدرة وإتخاذهما من مسكن أحدهما الكائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال مزاولتهما لنشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 6 كيلو جرام و100 جرام لمخدر الآيس و150 جرام لمخدر البودر و50 جرام لمخدر الكيتامين وبعض أدوات التصنيع وفرد خرطوش.

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.