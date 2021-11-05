إغتصاب فتاة فى كرداسة ..بائع فول وصاحب محل دواجن تعديا عليها جنسيا داخل شقة

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بعد ساعات من ارتكابهم جريمة إغتصاب بشعة فى كرداسة ،تمكن رجال مباحث الجيزة من ضبط المتهمين بواقعة الإغتصاب ،تبين من التحريات ان صاحب محل دواجن وبائع فول وراء الجريمة .

أضافت التحريات ان الفتاة التى تعرضت لواقعة إغتصاب فى حالة سيئة جدا ولا تريد ان تتحدث مع احد بسبب ما تعرضت له من عنف نفسى وجسدى بعد ان قام بائع فول باستدراجها هو وصديقه صاحب محل دواجن المتهمان باستدراجها والتعدى عليها جنسيا داخل شقة سكنية .

حاول المتهمان إنكار الجريمة الا انهما انهارا واعترفا بواقعة إغتصاب الفتاة فى لحظة شيطان وباشرت الجهات المعنية التحقيقات .