الكشف على ١١٤٠ حالة في قافلة طبية مجانية بقرية أبو دياب بقنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

قافلة طبية لصحة قنا

وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبى على عدد ١١٤٠ مواطن في ٦ تخصصات طبية بواقع «٣٥١ حالة باطنة، ٣٢٧ حالة رمد، ٢٣٧ حالة طب أطفال، ١١٧ حالة جراحة، ٦٤ حالة تنظيم الأسرة، ٤٤ حالة أمراض نساء وتوليد» فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٧٦ حالة، وعمل سونار لعدد ٢٥ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

‏‪ ‬

قافلة طبية لصحة قنا

قافلة طبية لصحة قنا

ومن جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ٨٥ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي.